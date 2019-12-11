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Taksi durakları yenileniyor

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce Keşan ilçesindeki 9 taksi durağı yenilenerek hizmete açıldı.

11.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:01Taksi durakları yenileniyor
Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce ilçesindeki 9 taksi durağı yenilenerek hizmete açıldı. İlçe merkezinde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda duraklar tek tip olarak tasarlanıp yenilendi.

Taksicilerin ve müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilenen taksi durakları vatandaşların beğenisini kazandı. Duraklarda her türlü ihtiyacın karşılanması amacıyla elektrik tesisatı çekilirken, mini mutfak tezgahı, iç döşemeli ve tuvaleti hazır şekilde yerine konuluyor.

Edirne Valiliğince yürütülen bu çalışma kapsamında Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan çalışmaların daha sonra ilimiz geneline yayılacağı ve diğer ilçelerimizde de ihtiyaç duyulan noktalarda taksi duraklarının yenilemelerin devam edeceğini kaydetti. - EDİRNE

Edirne Valiliği, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: İHA

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