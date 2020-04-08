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Taksi şoföründen koronavirüse brandalı önlem

TOKAT'ta taksici Hüseyin Yıldırım, şoför koltuğu ile yolcuların arasını şeffaf branda çekerek koronavirüse karşı önlem aldı.

08.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:05
Taksi şoföründen koronavirüse brandalı önlem

TOKAT'ta taksici Hüseyin Yıldırım, şoför koltuğu ile yolcuların arasını şeffaf branda çekerek koronavirüse  karşı önlem aldı.

Kentte 24 yıldır taksicilik yapan Hüseyin Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle aracında brandalı önlem aldı. Aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koyan Yıldırım, brandaya açtığı bölmeden de müşterilerinden para alıyor.

Müşterilerinin ve kendisinin can güvenliği için bunu yaptığını söyleyen Hüseyin Yıldırım, "Ülkemizi ve dünyayı sarmış olan bu virüs vakası hepimizi etkiledi. Biz hem kendimizin hem de müşterilerimizin can güvenliği için kendimce tedbir aldım. Pratik olarak kendime kabin gibi yaptım. Hem arkadan hem yandan buradan para transferini sağlıyorum. Müşterilerimin bana teması olmuyor, benim müşterime kadar temasım olmuyor. Burada her iki tarafın da can güvenliği için bunu düşündüm yaptım" dedi.

MÜŞTERİSİ SAYISI ARTTI

Müşterilerinin uygulamadan memnun olduğunu ve işlerinin arttığını belirten Hüseyin Yıldırım, "Müşterilerimiz çok memnun. Teşekkür eden var, binip memnun kalıp arayanlar var. Arkadaşlarını, dostlarını arayarak önerenler var. Bunu yaptıktan sonra müşterimizde bir artış oldu. Memnunum. Müşterilerimiz için  de bizim içinde iyi oldu. Bu belalardan inşallah biran önce kurtuluruz. Müşterilerimiz indikten sonra dokundukları ve tuttukları yerleri dezenfekte ile ve ıslak mendille temizliyorum, siliyorum. Aracın her kapısında da dezenfekte ve ıslak mendilim var" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Yıldırım, Güncel
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