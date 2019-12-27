Haberler » Güncel » Taksici aracında ölü bulundu - Haber

Taksici aracında ölü bulundu

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, taksici Dilaver Bulut (41), taksi durağı önünde park halinde olan aracında ölü bulundu.

27.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:38 Taksici aracında ölü bulundu

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, taksici Dilaver Bulut (41), taksi durağı önünde park halinde olan aracında ölü bulundu.

Olay, İpsala'daki Bozkurt Mahallesi'nde yaşandı. Taksici Dilaver Bulut'tan alamayan babası, taksi durağına geldi. Oğlunun 22 T 2506 plakalı aracını park halinde buldu. Hemen taksinin yanına giden adı öğrenilemeyen baba, oğlunun hareketsiz halde yattığını gördü. Aynı araçla İpsala Devlet Hastanesi'ne götürülen Bulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dilaver Bulut'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52   Kapadokya'da kar peribacalarını beyaza bürüdü - Haber
17:52   Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Adalet Akademisi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı - Haber
17:50   Mahir Ünal'ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
17:48   Kadın astsubaylardan okul ziyareti - Haber
17:46   Sason'da şehitlerimizi unutmayın unutturmayın yarışması - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:55:38