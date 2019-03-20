Taksici Başına Taşla Vurularak Öldürülmüş - 1 Kişi Tutuklandı

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Adana'da taksiciyi başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı, eşi ve iki yakını ise serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevdet Karakaya'nın (59), 3 gün önce merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokakta komşularınca yaralı halde bulunup kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaştı.Polis, yaptığı araştırmayla taksicilik yaparak geçimini sağlayan Karakaya'nın bir süredir kocasından ayrı yaşayan Y.Ü. ile birlikte aynı evde kaldığını belirledi.Y.Ü'nün eşi D.Ü, kızı F.E. ve damadı S.E'nin olay günü eve geldiğini tespit eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.F.E'nin annesini evine dönmesi konusunda ikna etmek için eşiyle birlikte Karakaya'nın evine gittiği, Cevdet Karakaya'nın evin arka kapısını kullanarak dışarıya çıktığı, bu sırada sokakta karşılaştığı D.Ü. tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden Y.Ü, kızı F.E. ve damadı S.E. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen D.Ü. ise tutuklandı.Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 17 Mart'ta sokakta yaralı olarak bulunan Cevdet Karakaya kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri Karakaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatmıştı.