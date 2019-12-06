Taksici cinayeti zanlısı hakim karşısında

Bayrampaşa'da taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Nihat Elçi'yi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek hakim karşısına çıktı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek katıldı. Maktul taksi şoförünün annesi Zatiye Hacıoğlu ile nişanlısı Tuğba Ergun da müşteki olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan sanık Mehmet Ayçiçek, bu olayı işlediğini halen kabullenemediğini ifade ederek, ailevi sıkıntıları bulunduğunu, bunalıma girdiğini ve psikolojisinin çok bozuk olduğunu anlattı. Ayçiçek, savunmasında şunları kaydetti:

"Ablamın eski eşi, ablamın üstüne şirket kurmuştu. Onunla konuşmak için yanına gitmeye karar verdim ancak neyle karşılaşacağımı bilmediğim için ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Zeytinburnu metrobüs durağının orada bir taksiye bindim. Benim amacım Ataşehir'e gitmekti. Taksi sürücüsünü vurduğum anı hatırlamıyorum. Olayı gerçekleştirdiğimi kamera kayıtlarını izleyerek gördüm. Ben daha önce 2004 yılında Merzifon'daki GATA'da psikolojik tedavi görmüştüm."

"Ben suç makinesi değilim"

Sanık avukatı da bu aşamada müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili rapor alınmasını talep etti.

Beyanda bulunan maktul Nihat Elçi'nin annesi ve nişanlısı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Müşteki ailenin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın mahkeme huzurundaki ifadelerinin tamamen suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyledi.

Sanığın Nihat Elçi'yi öldürdükten sonra üzerinden cüzdan, cep telefonu ve parasını aldığının kamera görüntülerinde mevcut olduğunu aktaran Tırtır, "Müdahillik talebimiz vardır. Davanın bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Ayrıca az önce internetten baktım Amasya Merzifon'da GATA hastanesi bulunmamaktadır." diye konuştu.

Müşteki beyanlarına karşı tekrar söz alan sanık Ayçiçek, "Ben suç makinesi değilim. Yapmış olduğum eylemler korku ve panikle yaptığım eylemlerdir. Suçumu kabul ediyorum. Yürekleri soğuyacaksa ben bugünden kendi canıma kıyarım. Ben size gerçek bilgileri anlatıyorum." dedi.

Ara karar

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayçiçek'in psikolojik tedavi görüp görmediğinin Amasya Merzifon'daki askeri hastanelerden sorulmasına, herhangi bir kayda rastlanıldığı takdirde kayıtların mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine karar verdi.

Belgelerin temini halinde sanığın Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilmesini de karara bağlayan heyet, sanığın "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarına ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını kararlaştırdı.

Müşteki ailenin davaya müdahil olarak katılmasına ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Ayçiçek'in ablasına borç bıraktığı iddiasıyla eski eniştesini öldürmeye karar verdiği ve mermileriyle birlikte bir tabanca satın aldığı belirtilerek, sanığın tabancayla metrobüse binemeyeceğini düşündüğü için taksi gasbetmeye karar verdiği kaydediliyor.

Sanık Ayçiçek'in Bayrampaşa'da bindiği taksinin yol kenarında yavaşlaması üzerine el freninin çekildiğini zannedip sürücü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Nihat Elçi'nin başına ateş ettiği anlatılan iddianamede, sanığın "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA