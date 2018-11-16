Taksici cinayetinde karar, sanığa müebbet hapis

16 Kasım 2018 Cuma 14:10



16 Kasım 2018 Cuma 14:10

Taksici cinayetinde karar, sanığa müebbet hapisZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu tabanca ile öldüren çiftçi Veli Ermiş'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle devam eden duruşmada karar verildi. Ermiş ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Gökçebey'in Hacımusa köyünde 20 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çiftçi Veli Ermiş, taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu ormanlık alanda başından vurarak öldürdü. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin tabanca ile başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Taksi şoförü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Sezai Kıyılıoğlu'nun öldürülmesi ile ilgili olarak kaçmaya çalışan Veli Ermiş isimli şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi.Cumhuriyet savcılığında soruşturması tamamlamasının ardından Veli Ermiş hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın karar duruşması Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Veli Ermiş ve ölen Sezai Kıyılıoğlu'nun yakınları ile avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Veli Ermiş'i 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca cinayetin ardından taksideki paraları alıp gitmesinin 'yağma' suçunu da oluşturduğunu ifade eden heyet, bu suçtan da 12 yıl hapis cezası verdi.