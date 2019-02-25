Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınıştı. Bugün öğlen saatlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - İstanbul
Ataşehir, Güncel
Kaynak: DHA