Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Kaynak: DHA

Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınıştı. Bugün öğlen saatlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.Görüntü dökümü:------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - İstanbul