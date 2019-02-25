Taksici Cinayetinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

ATAŞEHİR'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ataşehir
'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü. arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınıştı. Bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Gayrettepe
'deki Asayiş Büro
Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
- İstanbul
Güncel
Kaynak: DHA