29.06.2019 11:44
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Taksici esnafı 'korsan'dan şikayetçi

Taksici esnafı

Bilecik'in Pazaryeri ilçe esnaflarından taksiciler, korsan taksicilik yapan şahıslardan dert yanarak soruna çözüm bulunmasını istedi.

Bilecik 'in Pazaryeri ilçe esnaflarından taksiciler, korsan taksicilik yapan şahıslardan dert yanarak soruna çözüm bulunmasını istedi.

Günlerinin büyük bir bölümünü direksiyon başında geçiren taksiciler, çalışma saatlerinde birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalırken en büyük problem ise korsan taksiler olarak görülüyor. Pazaryeri ilçesinde bulunan tek taksi durağının çalışanları, kaçak taksiler yüzünden iş bulamadıklarını dile getirdi. Taksi durağının başkanı Şaban Erken, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazaryeri ilçemizin nüfusu 6 bin 600 civarında ve taksi durağımızda 8 adet taksimiz var. Taksilerimizin hepsinde T plaka takılı ve bütün evraklarımız tam olarak hizmet veriyoruz. Fakat son günlerde müşterilerimizde gelen şikayetler doğrultusunda bazı şahısların kendi özel araçları ile ilçede taksicilik yaptığını öğrendik ve işlerimizin azalmasını bu korsan taksicilere bağlıyoruz. Sizler de görüyorsunuz ki araçlarımız burada yatıyor ve korsan taksiciler ilçede iş yapıyor. Yetkililerden korsan taksicilik yapan şahısları tespit edip cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik , Pazaryeri , Güncel

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