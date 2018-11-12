Taksici ile Uber Sürücüsü Arasında Müşteri Kavgası

Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul
DHA Kurtköy
'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde müşterisini almak için bekleyen Uber
sürücüsü ile aynı yerde müşteri bekleyen bir taksici arasında tartışma yaşandı. Uber sürücüsünün cep telefonuna kaydettiği olay sırasında, taksicinin Uber sürücüsüne 'Artistlik yapma' diyerek aracının camını yumrukladığı görülüyor.
Görüntü Dökümü
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Cep telefonu kamerası görüntüleri
-Uber sürücüsünün aracının içinden çekim yapması
-Taksicinin 'artistik yapma' diyerek aracı yumruklaması
Detaylar
Kurtköy,İstanbul,Uber
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:42