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Bıçaklanan taksici gaspçı müşterisini kovaladı

Zeytinburnu'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde boğazından bıçaklanan taksici kendisini gasp etmeye çalışan Afgan uyruklu müşterisini kovaladı. Olay sonrası kan kaybına uğrayan taksici tedaviye alındı.

30.09.2019 13:14

Zeytinburnu'nda taksicinin boğazından bıçaklanarak gasp edilmeye çalışıldığı olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taksici, kendisini bıçaklayan Afgan uyruklu müşterisinin arkasından boğazı kesip bir şekilde koştu.

KANLAR İÇİNDE PEŞİNDEN KOŞTU

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi Şehir Er Murat Güven Sokak içerisinde meydana gelen olayda, Küçükçekmece Cennet Mahallesinden aldığı yolcuyla sokak içerisine gelen ticari araç sürücüsü 61 yaşındaki Musa Anık, Afgan uyruklu müşterisi tarafından bıçakla gasp edilmek istendi. Ticari taksi sürücüsü direnince, gaspçıyla aralarında boğuşma yaşandı. Tam bu sırada gaspçı, ticari araç sürücüsü Anık'ı boğazından bıçakla keserek araçtan inip kaçmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gaspçının kaçtığını gören ticari araç sürücüsü Anıl, boğazından akan kanlara aldırış etmeden şahsın peşinden koştu. Ticari taksi sürücü bir süre sonra yere yığılırken, durumu gören vatandaşlar gaspçıyı yakalayarak linç etmek istedi. Sokak içerisinde bulunan bir taksi tarafından boğazı kesilerek yere yığılan sürücü Anık, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşete düşüren olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde taksici, kendisini bıçaklayan Afgan uyruklu zanlıyı sokak boyunca kovalıyor.

Bıçaklanan taksici gaspçı müşterisini kovaladı

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(5)
DÜRBÜNLÜ_:bunada şükür. . gaspcımız bile ithalll. . durmak yokkkk yola devamm. . sadece fuhuşun yasal olduğu sigara bile içmenin yasak olduğu ülke. . . yaşaaaa temel cok yaşaaaa
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SÜMBÜLLÜ:Doldurun vahşi kabileleri memlekete doldurun. Afganı suriyelisi arabı taciki. Bunlar savaştan geliyor ölmeye öldürmeye alışmışlar kovun hepsini defolsunlar ülkemizden Ensar anlayışı manlayışı bunlara olmaz onlar sahabi idi bunlar eşkiya.
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.:YAZIK canını unutturacak kadar neyini gasp etti
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MÜSTEHAKKKKKK:müstehakkkkk
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ANALIST:bu gibi haberleri iranda, misirda duyamazsinizNEDEN?
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