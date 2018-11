Taksici Olamayınca Odaya Saldırdı-Ek (Hasar Onarımından Görüntüler)

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:47



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çok sayıdaki suç kaydı nedeniyle taksicilik yapmasına izin verilmeyen M.Y. (38), İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın camları ile bina önünde duran, Oda'ya ait bir minibüs ve otomobilin camlarını kırdı. M.Y.'nin saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.Olay, dün (cuma) akşam saatlerinde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası binası önünde meydana geldi. Taksicilik yapabilmek için Oda'ya başvuru yapan, ancak gasp, göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu bulundurma suçlarından kaydı olduğu gerekçesiyle kendisine izin verilmeyen M.Y., binanın önüne geldi. Elindeki bira şişesini fırlatıp binanın camını kıran M.Y., daha sonra Oda'ya ait bir minibüs ve otomobilin de camlarını kırdı. M.Y., daha sonra buradan ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, binada bir süre incelemelerde bulundu. Binaya ve araçlara yapılan saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis tarafından incelenen görüntülerde M.Y. önce şişeyle Oda'nın camını kırıyor. Daha sonra park halindeki bir otomobildeki kişilerden çekiç alıp araçlara saldırıyor.SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİİzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 10 ay önce de benzer saldırıya uğramış, bir kişi taşla binanın camlarını kırmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü , 2 olay arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti. Son saldırıda M.Y.'nin yardım aldığı kişilerin de kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.SERBEST KALDIOlayın ardından, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.ODA BAŞKANI ANIK' TAN AÇIKLAMAİzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sabıkalıya, bağımlıya engel olma çabalarının doğruluğunun bu son saldırı ile ortaya çıktığına işaret etti. Anık, sektörlerine öncülük eden ve Türkiye 'ye örnek uygulamaları nedeniyle son dönemde hedef gösterildiklerini, ancak hiçbir saldırının kendilerini yıldıramayacağını belirterek, şunları söyledi İçişleri Bakanlığı 'nın taksilere yıl sonuna kadar takılmasını zorunlu tuttuğu kameralar ve araçlarımızın internet üzerinden çağrılmasını sağlayacak mobil aplikasyon hazırlığımız nedeniyle bir süredir hakkımızda karalama kampanyası yürütülüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle sabıkalıya, bağımlıya çalışma izni vermememiz yüzünden de algı operasyonları gerçekleştiriliyor. Saldırganın ve olay sırasında yanındakilerin bir firmaya ait taksilerde zaman zaman çalıştıkları yönünde tespitler var. Sabıka nedeniyle çalışma izin belgesi verilmeyince Odamız hedef alınmış. Emniyetin bu hadiseyi kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatacağına eminiz. Şu bilinmeli ki; ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan çeviremeyecekler, ülke genelinde taksilerin eleştirilerin odağında olduğu şu dönemde meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi yukarıya taşıma çabalarımızı engelleyemeyecekler. - İzmir