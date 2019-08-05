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Taksici, parası olmayan müşteriyi evinin bodrumuna zincirledi

Taksici, parası olmayan müşteriyi evinin bodrumuna zincirlediAli Cenk Gözen, (DHA)- Ukrayna'da bir taksici, parası olmayan müşterisini evinin bodrum katına zincirledi.

05.08.2019 15:50
Taksici, parası olmayan müşteriyi evinin bodrumuna zincirledi
Taksici, parası olmayan müşteriyi evinin bodrumuna zincirledi
Ali Cenk Gözen, (DHA)- Ukrayna'da bir taksici, parası olmayan müşterisini evinin bodrum katına zincirledi.
Müşteri, başkent Kiev'den Sumi'ye gitmek için taksiye bindi. İneceği yere geldiğinde parası olmadığını söyleyen müşteri, bankayı arayarak kredi çekmek istedi. Borçları olduğu için kredisi onaylanmayan müşteri tekrardan Kiev'e dönmeyi teklif ederek, taksi parasını orada vereceğini söyledi.
Taksici, Kiev'e geldiklerinde de para bulamayan müşterisini evine götürerek bodrum katına zincirledi. Bacaklarından zincirlenen müşteri, 7 saatin sonunda kendisini bağlayan zincirlerden kurtuldu ve polise gitti. Taksiciden şikayetçi olmasının ardından polis, taksiciyi gözaltına aldı. Müşterinin borcunun 7 bin grivna (yaklaşık 1,500 TL) olduğu bildirildi.

Ukrayna, Sumi, Kiev, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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