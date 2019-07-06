06.07.2019 16:57
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Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' tartışması

Taksici ve müşteri arasında

Fatih'te müşteri ve taksici arasında yaşanan kısa mesafe tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'te müşteri ve taksici arasında yaşanan kısa mesafe tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Vatan Caddesi'nde dün gece 23: 00 sıralarında taksiye binmek isteyen çift ve taksici arasında gerginlik yaşandı. Taksiye binen çift şoföre Küçük Mustafapaşa'ya gitmek istediğini söyledi. Ancak taksi şoförü "kısa mesafe" bahanesiyle çifti götürmek istemedi. Müşteri ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde taksiye binen müşteri, "Mustafapaşa'ya gidiyorum ağabey, Gidiyor musun? Aç taksi metreni, nesin sen esnaf mısın?' Böyle yaparsan nasıl iş yapacaksın. Sen burada adam seçiyorsun. Avcılar desem buyur ağabey diyeceksin, sigara uzatacaksın" derken taksici ise, "Anlayışlı bir şekilde söylüyorum başka arabaya bin, bağırma ne bağırıyorsun. İdare et, iş yapıyorum" diyerek çifti taksiden indirmek için çaba sarf ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Vatan Caddesi, Mustafapaşa, Fatih, Güncel

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