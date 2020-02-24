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Taksiciden örnek davranış

Burdur'da taksicilik yapan Recep Baş, bir askerin araçta unuttuğu çantayı kendisine ulaşıp teslim etti.

24.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:21Taksiciden örnek davranış
'da taksicilik yapan Recep Baş, bir askerin araçta unuttuğu çantayı kendisine ulaşıp teslim etti.

Taksicilik yapan Recep Baş, geçtiğimiz günlerde aracına binen Burdur 58. Alay Komutanlığında vatani görevini tamamlayan Mehmet Avcı indikten sonra çantasını araçta unuttuğunu fark etti. Yolcuyu bıraktığı yerde bulamayan Baş, taksi durağına geri döndü. 153'ü arayarak bilgi veren Baş, daha sonra çantayı Müdürlüğüne teslim etti. Çantanın içinde bulunan bilgilerden yola çıkan görevliler, sahibine ulaştı. Zabıta Müdürlüğüne gelerek çantasını teslim alan Mehmet Avcı, "Örnek bir davranışta bulunarak bana ulaşıp çantayı teslim ettiler. Taksici abimize ve zabıta personeline teşekkür ediyorum" dedi. - BURDUR

Mehmet Avcı, Piyade, Zabıta, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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