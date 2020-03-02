Taksiciler İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı için araçlarına Türk bayrağı astı

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda çalışan taksiciler, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek için araçlarına Türk bayrağı astı.

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi(SAWKOOP), İdlib şehitlerini anmak için araçlarına bayrak astı. Bahar Kalkanı Harekatına da destek verdiklerini belirten taksiciler, taksi durağında Türk Bayrağı açtı.

"VATAN, MİLLET OLARAK HERKES ARKALARINDA"

Taksici Murat Geçer, "İdlib'de olan son olaydan dolayı, 33 şehit vermemizden dolayı araçlarımıza bayrak asmak istedik. Bunu da bütün Türk vatandaşlarının yapması gereken doğal bir şey olarak söyleyebiliriz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Sonuna kadar devam etsinler. Vatan, millet olarak herkes arkalarında. Kesinlikle geri adım atmasınlar. Bu millet, 83 milyon olarak herkes canını feda etmeye hazır. Zerre kadar tereddütleri olmasın" dedi.

"VATANDAŞ OLARAK DUYARLI DAVRANMAMIZ LAZIM"

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu, "Hassas günlerden geçiyoruz, şoför arkadaşların böyle bir şey yapması doğrudur. Neler hissettiklerini göstermek istiyorlar arabaların üzerlerine Türk bayrağı sarıp. Bir sanatçı olarak tabi ki, savaşın her türlüsüne karşıyım ama mecbur kalındığı zaman biraz bahar temizliği yapmak gerektiğinde harekete geçilmesi zorunlu." ifadelerini kullandı.

- İstanbul