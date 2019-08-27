İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) toplantısında; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi.

TAKSİMETRE AÇILIŞ 4 TL İDİ 5 TL OLDU

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOM'e temsilcisi, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. Ulaşım camiası olarak yaklaşık 24 aydır zam beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu. Taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında iyileştirme oldu, zam yapıldı. Taksimetre açılış ücretimiz 4 TL idi, 5 TL oldu. İndi bindi ücretimiz 10 TL idi 13 TL oldu. Kilometre mesafe ücretimiz 1 kilometrede 2 lira 50 kuruş yazıyordu, bundan sonra kilometre başına 3 lira 10 kuruş yazacak" şeklinde konuştu.

SERVİSLERE YÜZDE 13 ZAM

Toplantının ardından konuşan İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "İstanbul'da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 0-1 kilometre arası 215 TL'den 243 TL'ye yükseltildi. En uzak mesafemiz de 25 kilometreye kadar olan kısım da 525 TL'den 580 TL'ye yükseltildi. Bu servis ücretlerine ilave olarak da okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardaki rehber personelimiz için de her öğrenci için üçte bir oranda hostes parası talep edilecek. Bizim uyarımız şu olacak, İstanbul'da veliler açıklanan bu ücretlerin dışında ekstra bir ücret ödemesinler. Özel okul, devlet okul diye bir ayrım yok. Talep edenler hakkında büyükşehir belediyesine şikayet etsinler. Bunu yapanlar hakkında da çalışma ruhsatlarını 20 gün başlayarak 1 yıla kadar askıya alacaklarını bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2 TL'İDİ, 2 BUCUK TL OLDU

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, "Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da %20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler 3 TL oldu." dedi.