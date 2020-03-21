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Taksiciler sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan fakülte taksi çalışanları, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.

21.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:54
Taksiciler sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Rize 'nin Ardeşen ilçesinde bulunan fakülte taksi çalışanları, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.

İlçe merkezindeki Fakülte Taksi Esnafı, Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için bir araya geldi. Kaçkar Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarını şehir içinde ücretsiz taşıma kararı alan taksiciler, uygulamanın bugünden itibaren başladığını açıkladı.

İşletme sahiplerinden İsmail Hakkı Kumbasar, yaptığı açıklamada, ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirterek "Korona virüs nedeniyle sağlık personeline ücretsiz hizmet vermeye başladık. Salgın bitene kadar bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Sağlık personelimizin yanındayız ve onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Sağlık çalışanlarımız canlarını ortaya koyarak çok yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Onlara destek olmamız gerek" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler : Ardeşen, Rize, Güncel

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