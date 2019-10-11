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Taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kars'ta taksiciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

11.10.2019 16:40Taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kars'ta taksiciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla, sokaklarda klakson çalan taksiciler, kent merkezini turladı.
Trafik polislerinin de eskortluk ettiği taksicileri, çevredeki vatandaşlarda, evlerinin pencerelerinden Türk bayrakları açıp alkışladı.
Kars Garnizon Şehitliğine gelen taksiciler, burada şehitler için dua etti.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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