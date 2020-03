Taksicilerden mehmetçiğe destek konvoyu

Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyuİZMİT'te, taksiciler, Mehmetçik'e destek olduklarını göstermek için bir araya gelerek, konvoy oluşturdu. Taksilerine siyah kurdele ve Türk bayrağı asan yaklaşık 200 taksici, İzmit sokaklarında dolaşarak sloganlar attı. İdlib 'de görev yapan Mehmetçik'e moral vermek ve destek mesajı göndermek isteyen taksiciler, sosyal medya üzerinden haberleşerek İzmit Doğu Kışla'da pazar alanında toplandı. Pazar alanına gelen yaklaşık 200 taksici, İdlib'de şehit düşen askerler için dualar okudu. Duaların ardından araçlarının üzerine Türk bayrağı ve siyah kurdele asan taksiciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra taksilerine binerek şehir turu attı.İzmit Ticari Taksiler Platformu Başkanı Emre Dal, amaçlarının Mehmetçiğin yalnız olmadığını ifade etmek olduğunu belirterek, "Son günlerde Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı İzmit Ticari Taksiler Grubu olarak, taksici arkadaşlarımızla birlikte burada toplanıp şehitlerimiz için bir konvoy yapmaya karar verdik. Bununla birlikte Suriye'de şehit düşen tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bizler her zaman vatanımızın emrindeyiz. Bize sadece söylemeleri yeter. Bugün konvoy yapmamızın amacı da Mehmetçiğe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olduğumuzu ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek. Araçlarımız onlar için her daim hazır bize sadece emir vermeleri hazır. Devletimiz adına nereye gideceksek ne yapacaksak biz her zaman hazırız" dedi.