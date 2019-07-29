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Taksicilerden "Öncelik Yayanın Uygulaması"na destek

Kocaeli'de bir grup taksici, araçlarının arka camlarına yapıştırdıkları "Öncelik hayatın öncelik yayanın" yazısıyla destek oldu.

29.07.2019 16:16 Taksicilerden
Kocaeli'de bir grup taksici, araçlarının arka camlarına yapıştırdıkları "Öncelik hayatın öncelik yayanın" yazısıyla destek oldu.
Valilik binasının yanındaki boş alanda toplanan taksiciler, araçlarının arka camlarına "Öncelik hayatın öncelik yayanın" yazısı yapıştırdı.
Daha sonra grup adına açıklama yapan İzmit Taksiciler Platformu sorumlusu Emre Dal, taksiciler olarak İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamaya destek oldukları söyledi.
Vatandaşların da dikkatini çekmesi için araçlarının arka camlarına "Öncelik hayatın öncelik yayanın" yazısı yapıştırdıklarını belirten Dal, "Kocaeli'deki tüm taksici arkadaşlarla örnek olduk. Yayalara öncelik tanımaya dikkat ediyoruz. İnsanlar da güzel tepkiler veriyor. Bu da bizi bu konuda teşvik ediyor." diye konuştu.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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