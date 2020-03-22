Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek - Haberler

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek Ağrı'nın Diyadin İlçesinde taksiciler, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için toplandı.

22.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:28
Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek
AĞRI - Ağrı 'nın Diyadin İlçesinde taksiciler, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için toplandı.
Ülkemizde korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte daha yoğun çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek isteyen taksiciler, çarşı merkezinden korna çalarak Diyadin Devlet Hastanesi önünde toplandı. Burada araçlarından inen taksiciler, hastanede çalışan sağlıkçıları alkışlayıp, ıslık çaldı. Gördükleri destekten memnun kalan sağlıkçılar da aynı şekilde taksicilere karşılık verdi. Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek
Etiketler : Diyadin, Ağrı, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e çıktı - Haberler Kirasını almak için girdiği evde şoke oldu - Haberler Edirne'de pes dedirten görüntü...Banklara tel örgü çekilince kaldırım kenarlarına oturdular - Haberler Sokağa çıkma yasağına uyan evinde oturdu, uymayan da alışveriş yaptı - Haberler Korana'ya rağmen evlerinden mecbur çıktılar - Haberler Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi - Haberler Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi - Haberler Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Haberler İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Loading