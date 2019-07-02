02.07.2019 11:50
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Taksicilere 'son durak' operasyonu kamerada

Taksicilere 'son durak' operasyonu kamerada Turistleri dolandıran 25 taksici adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran 25 taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksicilere 'son durak' operasyonu kamerada
Turistleri dolandıran 25 taksici adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran 25 taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenlemiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık, gasp, parada sahtecilik gibi suçlardan gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Taksicilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.Taksicilere 'son durak' operasyonu kamerada
Kaynak: İHA
İstanbul , Beyoğlu , Fatih , 3. Sayfa

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