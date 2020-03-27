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Taksicileri 'Korona virüs' vurdu

Taksicileri 'Korona virüs' vurdu Taksi esnafı taşıyacak müşteri bulamıyor Kırıkkale'de bulunan ticari taksiciler, korona virüs sonrasında kentte iş bulmakta zorlanıyor.

27.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:52
Taksicileri 'Korona virüs' vurdu
Taksi esnafı taşıyacak müşteri bulamıyor
KIRIKKALE - Kırıkkale 'de bulunan ticari taksiciler, korona virüs sonrasında kentte iş bulmakta zorlanıyor.
Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs, pek çok iş kolunu olumsuz etkiledi. Okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması, mağaza ve kafelerin geçici süreyle açılmaması, yolculukların kısıtlanması, toplantıların ve önemli fuarların iptali, sosyal etkinliklerin de iyice azalması sonrasında taksicilerin iş hacmi adeta durma noktasına geldi. Sokağa çıkmanın düşmesiyle Kırıkkale'de bulunan taksiciler de eskiden yaptıkları yolun yarısını bile yapamadan kontak kapatmaya başladı.
"Korona virüsten sonra müşteri yok denecek kadar az1
Kentte 330 ticari taksinin bulunduğunu kaydeden taksici esnafı Duran Bağrıaçık, işlerinin yok denecek kadar azaldığını belirtti. Bağrıaçık, "Korona virüs çıktığından itibaren özellikle okullarda kapandığından beri yaklaşık hiç müşteri yok denecek kadar sıfır derecesine kadar düştü. Çoğu binen müşterilerimiz öğrencilerden kaynaklı ya hastaneye giden ya da yaşlılardı. Onlar da gelmeyince artık iş yapamaz duruma geldik, çok mağdur olduk. Yaşlılarımız sokağa çıkıyordu çoğunda nefes darlığı var. Normal hastalıkları var. Yürüyemiyorlar uzak yere gidemiyorlar. Kalabalık ortamda da bulunamıyorlardı. Hastalık olmadan önce bunlar genelde taksiyi tercih ediyorlardı. Şu anda bu tür insanlar da dışarı çıkmayınca ister istemez taksicinin işi bir hayli düştü. Yaklaşık 12 gündür bu şekilde devam ediyor. Özellikle okullar kapalı olduktan sonra bu daha da yukarı derecede çıkmaya başladı. Şu anda Kırıkkale'de 330 tane ticari taksi var. Biz neysek hepsinin durumu da aynı. Her sabah özellikle her müşteri indiğinde mutlaka özellikle elinin değdiği yerleri mutlaka siliyoruz köpüklü suyla. Bir şekilde kendimiz dezenfekte ediyoruz" dedi. Taksicileri ’Korona virüs’ vurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Genel

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Taksicileri 'Korona virüs' vurdu

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