Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taksicilerin ateşi ölçüldü

Kağıthane Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında insanlarla en çok temas halinde olan taksiciler için önlemler aldı.

31.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:47
Taksicilerin ateşi ölçüldü

Gün boyu ilçede bulunan taksi duraklarını gezen ekipler, bir yandan şoförlerin ateşini ölçerken, diğer taraftan da her bir taksiyi en ince noktasına kadar temizlenerek dezenfekte etti.

Kağıthane Belediyesi'nde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ek tedbirler alınmaya devam ediliyor. Önlemler kapsamında gün boyu yapılan çalışmalarda 26 taksi durağında her bir taksi temizlenerek dezenfekte edilirken, taksicilerin de ateş ölçümleri yapıldı. Taksiciler sosyal mesafe konusunda bilinçlendirildi. Ayrıca tüm taksi duraklarına Kağıthane Belediyesi tarafından hijyen ve temizlik paketi dağıtıldı. Hijyen paketlerinin içerisinde sabun, kolonya, eldiven ve maske yer aldı. Taksi şoförleri, ayrıca para alışverişinde el hijyenin önemi ve vardiya sonrasında araçların dezenfekte edilip havalandırılması konusunda uyarıldı.

"Yolcularımızla birebir temaslardan uzak durmaya çalışıyoruz"

Taksici Bayram Karabulut, "Yaklaşık 25 senedir hizmet ediyoruz. Kağıthane Belediyemiz de sağolsun 3-4 gün aralıklarla burada dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Şoför arkadaşlarımızın da ateşleri ölçülüyor. Ayrıca biz de bütün arabalarımızda tedbirlerimizi aldık. Kolonya, ıslak mendil, peçete gibi birçok malzeme bulunuyor. Yolcularımızı da arka sağ tarafa almaya ve birebir temaslardan uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

"Birinci olarak en önemli kural sosyal mesafe"

Taksicileri bilgilendiren Kağıthane Belediyesi'nde görevliAcil Tıp Teknisyeni Abidin Arslan, "Birinci olarak en önemli kural sosyal mesafe. Taksici arkadaşlarımız olabildiğince birebir temastan kaçınmalı. Bu yüzden ön koltuğu kapatarak yolcunun sağ arka köşeye binmesini sağlamalı. Ayrıca arkadaşlarımız vardiyalı sistemle çalıştıkları için diğer taksiciye aracı teslim ederken dezenfekte edip öyle vermelidir" şeklinde konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kağıthane, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Taksicilerin ateşi ölçüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: Şehit Savcı Kiraz, makam odasında anıldı - Haber 14:55: İskele üzerinde boya ve sıva yapan işçiler yürekleri ağza getirdi - Haber 14:55: Rusya'da 24 saatte 500 vaka tespit edildi - Haber 14:55: Başkan Ergün'den Milli Dayanışma'ya 50 bin TL'lik destek - Haber 14:55: Damat ve gelinlik yerine tulumlarını giyip mutluluğa 'evet' dediler - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber