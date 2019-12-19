Haberler » Güncel » TAKSİCİLERİN TOPLANTISINDA KAVGA KAMERADA - Haber

TAKSİCİLERİN TOPLANTISINDA KAVGA KAMERADA

Ersan SAN/ İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında kavga çıktı.

19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:12TAKSİCİLERİN TOPLANTISINDA KAVGA KAMERADA

Ersan SAN/ İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında Başkan Eyüp Aksu konuşma yaptığı sırada bir kişi ayağa kalkarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın önceden aldığı bir kararı eleştirdi. Başkan Aksu da o kişinin taksi plakası sahibi olmadığını ve odaya kayıtlı olmadığını belirtince gerginlik çıktı. Masalardan kalkan çok sayıda kişi bir anda birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırıldı. Kavga anları ve salonda yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Salondan görüntü

-Yaşanan gerginlik

-Kavgadan görüntü

-Araya girmeye çalışanlar

-Genel ve detaylar



İstanbul, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:24 Molada 'kaya tuzu' ile terapi - Haber
13:24 Sinop'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor - Haber
13:24 Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı - Haber
13:24 Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Haber
13:24 Adalar'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:17 Prof. Dr. Seyyal Ak: İnsanlara ve diğer hayvanlara da bulaşabilir - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
19.12.2019 13:28:44