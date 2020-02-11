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Taksicinin aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı oto tamircisine otomobiliyle çarpıp, kaçan taksi şoförü Devrim A. (25) polis tarafından gözaltına alındı.

11.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:24Taksicinin aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada

AYDIN'ın ilçesinde, tartıştığı oto tamircisine otomobiliyle çarpıp, kaçan taksi şoförü Devrim A. (25) polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taksi şoförü Devrim A., arızalanan otomobilini tamir için 7 Şubat günü, Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki Ender Anğı'nın (24) sahibi olduğu tamirhaneye götürdü. Arıza yedek parça takılarak giderilip, araç Devrim A.'ya teslim edildi. İddiaya göre, taksici, takılan parçadan memnun kalmayıp, dün yeniden tamirhaneye geldi. Devrim A., parçanın sökülüp geri alınmasını, ödediği paranın da iadesini istedi. Ancak, tamirhane sahibi Ender Anğı, Devrim A.'nın bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.Tartışmanın uzaması üzerine Devrim A., bindiği taksiyi, Anğı ile çalışanları Hüseyin Irmak (24) ve  ve Serkan Gürbüzer'in (18) üzerine sürdü. Devrim A.'nın taksisiyle çarptığı Anğı yaralandı. Irmak ve Gürbüzer ise yara almadan kurtuldu. Anğı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ayakta tedavi edilirken, olay anı başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. , taksi şoförü Devrim A.'yı gözaltına aldı.



Kuşadası, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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