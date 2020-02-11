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Taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada (2)

MAĞDUR ÇALIŞAN, O ANLARI ANLATTIAydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı oto tamircisine aracıyla çarpıp, kaçan taksi şoförü Devrim A.'nın sinirle yanlarına geldiğini belirten tamirhane çalışanlarından Hüseyin Irmak, DHA muhabirine konuştu.

11.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:33Taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada (2)

MAĞDUR ÇALIŞAN, O ANLARI ANLATTI

'ın ilçesinde, tartıştığı oto tamircisine aracıyla çarpıp, kaçan taksi şoförü Devrim A.'nın sinirle yanlarına geldiğini belirten tamirhane çalışanlarından Hüseyin Irmak, DHA muhabirine konuştu. Irmak, "Bizden, taktığımız parçayı söküp parasını iade etmemizi istedi. Önce bunu kabul etmedik. Sonuçta verdiğimiz bir emek var. Daha sonra olayın büyümemesi için parçayı söküp parayı iade etmeye karar verdik. Ancak bu sırada aramızda başlayan gerginlik bir anda kavgaya dönüşünce kendisini iş yeri sahibi Ender Anğı ve Serkan Gürbüzer ile dışarı çıkarttık. Aracına binip üzerimize sürdü. Şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulduk" dedi.Öte yandan olayda sağ ayağında kırık oluşan tamirhane sahibi Ender Anğı, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),



Kuşadası, Aydın, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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