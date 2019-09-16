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Taksicinin müşteriyi darbetmesi kamerada - BOLU

Bolu'da bir taksicinin tartıştığı kadın yolcuyu, aracın aynasını kırdığı gerekçesiyle darbetme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

16.09.2019 13:59
Bolu'da bir taksicinin tartıştığı kadın yolcuyu, aracın aynasını kırdığı gerekçesiyle darbetme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı Kavşağı mevkisinde taksici N.Y. ile araçtaki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından taksiden inen kadın, aracın aynasını kırarak uzaklaştı.
Bunun üzerine taksiden inen şoför N.Y, aracın aynasını kırdığı gerekçesiyle kadını darbetmeye başladı.
Çevreden geçen bazı vatandaşlar, taksi şoförünün kadını darbetmesini engellemeye çalışırken, olay anı cep telefonuyla görüntülendi.
Olayın ardından taksici N.Y'nin polis merkezinde ifade verdiği öğrenildi.
Taksicinin müşteriyi darbetmesi kamerada - BOLU

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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