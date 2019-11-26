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Beyoğlu'nda taksicinin Faslı kadın müşterisini darp ettiği iddiası

Beyoğlu'nda aracına müşteri olarak binen Faslı kadını istediği yere götürmeyen, ardından darp edip taksiden attığı iddia edilen ticari taksi sürücüsü polis tarafından aranıyor.

26.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:03

Beyoğlu'nda bir taksicinin, tartıştığı Faslı kadın müşterisini darp ettikten sonra taksiden atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. Polis, kadını araçtan attığı iddia edilen taksi sürücüsünü arıyor.

KURTULUŞ DEDİ, ORTAKÖY'E GÖTÜRDÜ

Olay, Dolapdere'de perşembe günü saat 17.00 sularında meydana geldi. İddialara göre; Fas uyruklu Sara Finai, Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurduğu taksiye bindi. Finai, taksi sürücüsüne Kurtuluş'a gitmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsü ise bunun yerine onu Ortaköy'e götürdü. Taksicinin kendisini farklı yere götürdüğünü anlayan Faslı kadın, tercümanlık da yapan tanıdığı başka bir taksiciyi telefonla aradı. Tanıdığı taksiciye durumu anlatan kadın, telefonu vererek iki taksiciyi görüştürdü. Bu konuşmanın ardından da taksici aracını geri çevirerek Sara Finai'yi bu sefer Dolapdere'ye getirdi.

FASLI KADIN HASTANELİK OLDU

Kadın, kendisini bir türlü istediği yere götürmeyen taksici ile tartışmaya başladı. Taksici, aracını durdurarak kadını darp etti. Bir süre sonra kadını taksiden atarak oradan uzaklaştı. Yere düşen kadın, ayağından ve kolundan yaralandı. vermesi üzerine olay yerine gelen tanıdığı taksici kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Faslı Sara Finai, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek kendisini darp edip taksiden atan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda taksicinin Faslı kadın müşterisini darp ettiği iddiası

Fas, Güncel

Kaynak: DHA


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