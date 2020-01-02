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Taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

02.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:12 Taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
'ın ilçesinde bir taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki taksi durağına gelen Engin Karatop, G.U'nun kullandığı taksiye binip, Yulaflı Mahallesi'ne gideceğini söyledi.
Yulaflı Mahallesi'ne geldiğinde taksici G.U'dan taksiyi, 600 lira parasını ve cep telefonunu gasbeden Engin Karatop, taksinin direksiyonuna geçerek ilerledi.
Sürücü koltuğunun yanında oturan G.U, hareket halindeyken araçtan atladı.
G.U'nun polise ulaşıp durumu anlatması üzerine ekipler çalışma başlattı. Aracı terk ederek kaçan zanlının Çerkezköy ilçesine kaçtığı belirlendi.
Saklandığı evde gözaltına alınan Engin Karatop, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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