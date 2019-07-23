TAKSİCİYLE YOLCUNUN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

FATİH'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı. Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

(CEP TELEFONU)

-Taksicinin bıçak çekmesi

-Araya girenler

-Yolcuyu uzaklaştıranlar

-Detaylar