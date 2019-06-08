Takside müşterilerine "kütüphane hizmeti" de sunuyor

Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Duran Koçak
, yolculuk sırasında müşterilerinin sıkılmasını önlemek amacıyla aracında müşterilerine "kütüphane hizmeti" de veriyor.
İlçede 4 yıldır taksicilik yapan Koçak, özellikle uzun yolda sıkılmalarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla aracına müşterilerinin okumaları için kitaplar koydu.
Aracında sürekli roman ve Gümüşhacıköy'ü tanıtıcı türde 5-6 kitap bulunduran Koçak, bu kitapları zaman zaman değiştiriyor.
Artıkabat Mahallesi Muhtarlığını da yürüten Koçak, muhtarlık bürosunda da küçük bir kütüphane oluşturdu.
Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yolculuklar sırasında müşterilerinin bazen sıkıldığını, yolda durup gazete alanlar olduğunu söyledi.
Yaklaşık 10 gün önce aklına aracında kitap bulundurma fikrinin geldiğini belirten Koçak, müşterilerinin de bu durumdan oldukça memnun kaldığını dile getirdi.
Çoğu zaman müşterilerinin yolculuk sırasında okumaya başladıkları kitabı bitiremediği, bu nedenle yanlarında götürüp bir süre sonra geri getirdiklerini anlatan Koçak, "Bu şekilde zamanla kitap çeşitlerini artırmaya başladım. Aracımda her türlü kitabı bulundurmaya çalışıyorum. Özellikle Gümüşhacıköy'ümüzü tanıtan kitapları koyuyorum. Fırsat buldukça ben de kitap okuma çalışıyorum." dedi.
Koçak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artıkabat Mahallesi Muhtarlığına da seçildiğini kaydederek, şunları kaydetti:
"Taksimde olduğu gibi muhtarlık büromda da kütüphane oluşturmaya çalışıyorum. Şimdilik çok fazla kitap yok ama zamanla kitap sayısını artıracağım. Gelen vatandaşlarımız buradan kitap alıp okuyabilir. Vatandaşlarımız da kullanmadıkları kitapları getirip buraya bırakıyor. Kitap okumanın zararı yok ama pek çok faydası var. Herkese kitap okumayı tavsiye ediyorum."
Taksi müşterilerinden Simge
Erişmiş ise uzun süren yolculuklarda araçta sıkıldıklarına işaret ederek, "Duran Bey'in taksisine bindiğimde kitapları gördüm. Bu durum çok hoşuma gitti. Kitaplar güncel ve çok güzel. Bazen yarıda kalan kitapları okuyup tekrar bırakıyorum. Sürekli bu taksiyi tercih ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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