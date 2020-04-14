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Takside yakalanan 20 yaşından küçük 2 arkadaşa para cezası

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan B.K. (17) ve A.Y. (18), bindikleri takside yakalandı.

14.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:59
Takside yakalanan 20 yaşından küçük 2 arkadaşa para cezası

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan B.K. (17) ve A.Y. (18), bindikleri takside yakalandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası uygulanan iki arkadaş, ayrıldıkları iş yerinden kalan paralarını almaya gittiklerini, dönüşte de taksiye bindiklerini söyledi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uyulup, uyulmadığı yönünde kentin farklı noktalarında kontrollerini sürdürdü.

Polis, durdurdukları araçların sürücü ve yanındakiler maske takmaları, araç içinde sosyal mesafeyi korumaları ve ön koltuğa yolcu alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Maskesi olmayanlara da maske dağıttı. Durdurulan bir taksideki 2 müşterinin ise 20 yaşın altında olduğu belirlendi. Araçtan indirilen B.K. ve A.Y.' ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası uygulandı.

Karatay ilçesinde bir sanayi sitesindeki fabrikada çalıştıklarını belirten 2 arkadaş, ayrıldıkları iş yerinden kalan paralarını almaya gittiklerini, dönüşte de taksiye bindiklerini söyledi.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel
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