Taksiden 14 Mülteci Çıktı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde polisin durdurduğu bir ticari takside İran
ve Afganistan
uyruklu 14 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü
KOM Grup Amirliği ekipleri, Namık Kemal
Mahallesi Maden
Caddesi üzerinde durdurdukları bir ticari takside 2'si İran uyruklu, 12'si Afganistan uyruklu toplam 5'i çocuk 14 kişi yakaladı. Taksi sürücüsü M.G. gözaltına alınırken, şüpheli İ.A.'nın yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Afganistan, İran, Ayvalık, 3. Sayfa
Kaynak: İHA