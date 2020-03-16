Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar Taksiciler adına açıklama Taksilerden görüntüler Taksilerin dezenfekte edilmesi Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler...
16.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:26
Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklarTaksiciler adına açıklamaTaksilerden görüntülerTaksilerin dezenfekte edilmesiTaksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
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