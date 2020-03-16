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Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar Taksiciler adına açıklama Taksilerden görüntüler Taksilerin dezenfekte edilmesi Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler...

16.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:26
Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar
Taksiciler adına açıklama
Taksilerden görüntüler
Taksilerin dezenfekte edilmesi
Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Kızılay, Ankara, Güncel

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