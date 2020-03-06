Taksiler 'şiddeti frenliyoruz' dedi

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliği ve Heinrich Böll desteğiyle ile 21 Taksi Durağına bağlı 500 Taksi Şoförüne, Ayrımcılık ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele edeceği 'Şiddeti Frenliyoruz' projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk kez uygulanan projenin Almira Hotel'de gerçekleşen lansmanına; Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu ve Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler'in yanı sıra; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Özer, İYİ Parti Bursa Temsilciliği Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Birgül Yıldız Günay, MHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Temsilcisi Filiz Duzcu ve çok sayıda kadın aktivist, iş dünyası temsilci ile taksiciler katıldı.

"Farkındalık yaratılacak"

Etkinlikte konuşan Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler, kadına yönelik şiddetin yasalara rağmen günden güne artmakta olduğuna dikkat çekti. 2019 yılında Türkiye'de 474 kadın, sadece kadın oldukları için eşleri, sevgilileri ve yakınları olan erkekler tarafından yaşamlarını kaybettiklerini belirten Üzümcüler, "Mor Salkım Derneği 7/24 şiddet hattı ve danışma merkezinden hizmet alan şiddete maruz kalan kadınlar ile görüşmeleri sonucunda kadınların şiddet ortamından uzaklaşma durumunda özellikle gece taksi kullandıklarını tespit etmiştir. Ayrıca taksi şoförlerinin, Mor Salkım ile paylaşımlarında araçlarına şiddet gören bir kadın bindiğinde nereye götürüleceği ve ne yapabileceklerine dair bilgi eksiklikleri olduğundan kaygılandıkları tespit edilmiş ve projenin oluşturulmasına karar verilmiştir" dedi.

Amaçlarının taksi şoförlerini ayrımcılık, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet temelli şiddet, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede yasal süreçler ve mekanizmalar hakkında bilgi vermek olduğunu söyleyen Başkan Üzümcüler, "Projemizle, şiddete maruz kalan bir kadının taksilerine binmesi durumunda yasalara ve yönlendirilecek kurumlara dair bilgilenmeleri sağlanacaktır. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliği ile gerçekleşen projede bir manifesto hazırlanması ve tüm eğitimleri alan duraklarda manifestonun yer alması, taksilerde broşürlerin olması ve araçlarda bulunan 7/24 şiddet hattı yaygınlaşması ile fark yaratılması amaçlanmaktadır" diyerek sözlerini noktaladı.

"Kadınlar kutsal varlıklarımız"

Etkinlikte konuşan Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu da, "İnsanlarımız yaşadığı sürece yeni şeyler öğrenmek zorunda. Özellikle taksici arkadaşlarımızın hareketli bir mesleği var. Dönem dönem verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra bugün de önemli bir projeyi başlatıyoruz. Kadınlarımız kutsal varlıklarımız. Biz bu projeyle farkındalık oluşturup da bir kadınımızın hayatını kurtarabilir veya şiddete maruz kalmasını engellersek çok seviniriz" dedi.

Biz kadının insan hakları alanında yıllardır mücadele veren Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Türkiye'de ilk defa uygulanan projede bizimle işbirliği yapan Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi ve destek veren tüm taksi durakları ve duyarlı şoförlere teşekkürler ettiler.