Taksiler ve durakları dezenfekte ediliyor
Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında taksiler ve durakları dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.
18.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:18
Antalya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında taksiler ve durakları dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.
Antalya Şoförler Odası tarafından kentte hizmet veren taksilerin ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi için ekip oluşturuldu. Taksi duraklarını ziyaret eden ekipler tarafından hem araçlar hem de duraklar özel sıvılarla dezenfekte ediliyor.
Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, bilincinde oldukları süreci ciddiye aldıklarını, bu nedenle araçlar ile durakların temizlenmesi için bir ekip oluşturduklarını belirtti.
Antalya Şoförler Odası tarafından kentte hizmet veren taksilerin ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi için ekip oluşturuldu. Taksi duraklarını ziyaret eden ekipler tarafından hem araçlar hem de duraklar özel sıvılarla dezenfekte ediliyor.
Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, bilincinde oldukları süreci ciddiye aldıklarını, bu nedenle araçlar ile durakların temizlenmesi için bir ekip oluşturduklarını belirtti.
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Kaynak: AA
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