Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taksilerde çift ve tek plaka uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara, İzmir ve İstanbul'da taksilere getirilen yeni düzenleme Antalya'da da uygulamaya konuldu.

30.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:40
Taksilerde çift ve tek plaka uygulaması başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara , İzmir ve İstanbul 'da taksilere getirilen yeni düzenleme Antalya'da da uygulamaya konuldu. Bu kapsamda plakasının son hanesi çift olan ve tek olan taksiler farklı sürelerde hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart'tan (bugün) itibaren taksilere yeni düzenleme getirildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi. Plakasının son rakamı "tek" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı "çift" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

Antalya'da da düzenleme

Kararın ardından Antalya Valiliği de harekete geçti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca, kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında araç plakalarının son hanesine göre sınırlamaya gidilmesine, uygulamanın birinci günü olan 30 Mart 2020 Pazartesi saat 00.01'den saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksilerin, belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksilerin trafiğe çıkabileceğine, belirlenen bu sistemin takip eden günler için ardışık olarak devam etmesine karar verildi.

Alınan kararın uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimlerince yapılmasına, belediyeler ve meslek odalarının bilgilendirilerek konunun koordine edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine dikkat çekildi.

Para ve adli ceza

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 390 TL idari para cezası uygulanmasına ve tedbirlere uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesine karar verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Taksilerde çift ve tek plaka uygulaması başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:24: Sokaklardaki ani kalabalıklaşmaya dikkat - Haber 12:24: Giresun'da, "Vefa Destek Grubu"nun çalışmaları - Haber 12:24: Tunceli'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantina altına alındı - Haber 12:23: Umre'den dönenler 1 hafta daha karantinada kalacak - Haber 12:22: Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:10: Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor - Haber