Taksilerde ön koltuğa müşteri alınmıyor

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs nedeniyle Eskişehirli taksiciler ticari araçlarını dezenfekte ettirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki enfekte olmuş hasta sayısının 670'e yükseldiğini açıklamasının ardından, Eskişehir'deki taksiciler önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Direksiyon emekçileri, Şoförler Odası'nın da isteğiyle ticari araçlarını dezenfekte ettirdi. Kişisel tedbirlerini de aksatmayan taksiciler eldivensiz çalışmıyorlar. Toplum sağlığı açısından kendileriyle aynı meslek grubundakilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen taksi şoförleri, araçlarını her turdan sonra temizliyor. Önlemlerin son aşamasında ise yolculara da görev düştüğünü aktaran taksiciler, "1 metre kuralı" çerçevesinde hareket ederek yolcularını ön koltuğa oturtmuyor."Hem yolcuların sağlığını hem kendi sağlığımızı düşünüyoruz"İstiklal mahallesindeki bir taksi durağının sorumlusu olan Mesut Evcim, virüsün yayılmaya başlamasından bu yana önlemlerini aldıklarını belirtti. Yolcu sağlığı ve şoförlerin sağlığı açısından tedbir almak zorunda olduklarını söyleyen Evcim, "Bu virüs çıktığından beri sürekli olarak önlemlerimizi alıyoruz. Bunun için durağımızı dezenfekte ettiriyoruz. Yolcu sağlığı ve kendi sağlığımız açısından bu tedbirleri almak zorundayız. Taksilerimizi sürekli kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Şimdi de Şoförler Odası'nın isteğiyle de dezenfekte ettiriyoruz. Çalışırken de kolonyamız ve eldivenimiz hep yanımızda. Sürekli para alışverişi halinde olduğumuz için de bu tedbirlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Paraya eldivensiz dokunmuyoruz ve yolcularımızla da aramızdaki mesafeyi olabildiğince koruyoruz. Ön koltuklarımızı her zaman boş bırakıyoruz ve en fazla 2 yolcuyu aynı anda taşıyoruz. Yolcular tek olduğunda da öne binmek isteyenleri arka koltuğa yönlendiriyoruz. Ayrıca araç içerisinde yolcu varken de mümkün olduğu kadar camlarımızı açık tutuyoruz. Aracın havalanmasını sağlamak hayati önem taşıyor" diye konuştu."Ailemizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz"Mesleklerinin gereği olarak sürekli dışarıda ve insanların arasında olduklarını aktaran Evcim, "Evimizde ailemizleyiz. Onları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dışarıdan eve gelir gelmez, hiçbir yere dokunmadan hemen duşa giriyoruz ve kıyafetlerimizi gerekli sıcaklıkta yıkıyoruz. Evdekilere de zarar vermemek açısından bunları yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı."Biz de taşıyıcı durumuna geçmemek için bu tedbirleri almalıyız"Korona virüs tespit edilen hastaların büyük çoğunluğunun hastalığı atlattıkları biliniyor. Taksici Ferhat Akçalı da taşıyıcı duruma geçip riski artırmamak için tedbirlerin üst düzeyde tutulması gerektiğini kaydetti. Toplum sağlığı açısından korona virüs tehdidinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Akçalı, "Araçlarımıza her gün farklı insanlar biniyor. Dolayısıyla bu tedbiri almak zorundayız. Eğer araçlarımıza binen insanlar taşıyorsa bu virüsü, biz de onlardan alacağız ve biz de taşıyıcı durumuna geçeceğiz. Toplum sağlığı açısından bu durum tehlikeli. Bu sebeple kişisel önlemlerimizi aldık ve taksileri de dezenfekte ettirdik. Bu virüs çıktığından beri zaten yolcu sayımız düştü. Yolcu azalınca risk azalsa bile yine de taksiyi tercih eden vatandaşlar var. Biz de durumu riske atmamak için tedbiri elden bırakmadık" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA