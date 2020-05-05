TAKSİLERDEKİ TEK-ÇİFT UYGULAMASI 00.00 İTİBARİYLE SONA ERDİ

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararla 30 Mart tarihinden itibaren taksilerin trafiğe çıkışında kısıtlama getirilmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tek-çift kısıtlaması 5 Mayıs gece yarısı itibariyle son buldu. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçti.

TEK-ÇİFT UYGULAMASI SONA ERDİ

Kasımpaşa'da taksi durağı sahibi Ufuk Turan, Tek-çift uygulamasından memnunduk. Bunu kaldırdıkları için biz şuan pek memnun değiliz. Yığılma oluyor. Ramazan ayındayız bundan dolayı bekliyoruz. Araç sayısı yarıya düştüğü zaman biz gerçekten iş yapıyorduk. Bu uygulama bence bayram sonuna kadar sürseydi hatta bu ay sonuna kadar sürseydi çok daha iyi olurdu kanaatindeyim. diye konuşurken, Ümraniye'deki taksi durağı sahibi Rıfat Yılmazsa, Şuanda durağımız da 30 yakın aracımız var. Tek çift uygulaması bitti. Ama AVM ise 11 Mayıs'ta açılıyor. Yarın İstanbul'da 18 bine yakın taksi yollara çıkacak. dedi.