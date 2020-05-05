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Taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi

Taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdiANKARA'da taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona ermesinin ardından ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçti.

05.05.2020 06:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 06:46
Taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi
ANKARA'da taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona ermesinin ardından ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, normalleşme planı dahilinde İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki kayıtlı ticari taksilerin son hanelerine göre trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlama sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçerek iş başı yaptı.
Ankara'da 12 yıldır taksicilik yaptığını belirten Hüseyin Dilek, Tek-çift uygulaması biraz daha devam edebilirdi. Malum ramazan ayındayız, piyasa zaten durgun en azından Mayıs sonuna kadar bu uygulama devam edebilirdi. Koronavirüs tehdidi halen sürüyor. Yasağın kalkmasının ardından araç sayısı artacak, 7 binin üzerinde araçları ile tüm arkadaşlarımız göreve çıkacak, zaten iş yok bu işlerin daha da azalmasına sebep olabilir diye konuştu.
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Haber-Kamera Hayati İKİZOĞLIANKARA, (DHA)
Taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Ankara, Güncel, Haber

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