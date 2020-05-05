Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olan taksilerin çift ve tek plakalı çalışması uygulaması kalktı.

Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olan taksilerin çift ve tek plakalı çalışması uygulaması kalktı. Ankara'daki taksilerin hepsi işbaşı yaptı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin arasında olan taksilerin plakalarının son rakamı tek olanların bir gün çift olanların ise diğer gün çalışmalarını içeren uygulama kalktı. İçişleri Bakanlığı tarafından salgının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirlerden olan taksilerin tek ve çift plaka çalışma şekillerinin normale dönmesinin ardından taksi durakları taksicilerle doldu. Artık çift ve tek plakalı taksilerin bir arada çalıştığı duraklarda yoğunluk yaşandı.

Ankara'da bulunan taksi duraklarında çalışan taksiciler, uygulamanın işlerine etkisinin zaman içerisinde görüleceğini belirtti.

Uzun yıllardır taksicilik yapan Fatih Kanderun, sürecin işlerini olumsuz etkilediğini ancak tek-çift plaka uygulamasının durumu bir miktar da olsa düzelttiğini ifade eden Kanderun, "Uygulama bir süre daha devam etseydi daha iyi olurdu" dedi.

7701 taksi görev başında

Ankara'da 7701 taksinin bulunduğunu ve şu andan itibaren bu taksilerin hepsinin çalışacağını vurgulayan 10 yıllık taksici Oktay Çiftçi, işyerlerinin kapalı olmasından dolayı işlerinin fazla değişeceğini düşünmediğini söyledi.

Kızılay taksi durağında çalışan taksici Sinan Doğan ise, "İşlerimiz durdu. Ancak bu tek plaka çift plaka uygulamasının kalkması işlerimizi bir miktar iyileştirecektir. Normalde bir gün çalışıp bir gün çalışmıyorduk. Dolayısıyla kazandığımız parayı ertesi gün harcıyorduk. Şimdi günlük kazanacağız. Plaka uygulamasının kalmasının bize biraz moral olacağını düşünüyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ankara, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu’nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık’la ilgili açıklama yaptı Haberler
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haberler
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben Haberler
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösteri: Ne darbesi Allah Aşkına Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösteri: Ne darbesi Allah Aşkına
Haberler››3. Sayfa››Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:40: "İstanbul'un iki yüzü" böyle görüntülendi - Haberler 10:39: Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? - Haberler 10:37: Koronavirüste yaşlılar neden risk altında? - Haberler 10:37: Maduro: ABD desteğiyle silahlı eylem ve darbe girişimi için ülkeye sızmaya çalışan 13 kişi yakalandı - Haberler 10:35: "Ölmek ne garip şey anne" notu bırakıp kaybolan genç bulunamadı - Haberler 10:03: İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi - Haberler 09:54: Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı 09:01: Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu 07:33: Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben