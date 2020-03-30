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TAKSİLERİN TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASI BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulanması gece yarısı itibariyle başladı.

30.03.2020 02:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 02:10
TAKSİLERİN TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASI BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile  mücadele kapsamında aldığı taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulanması gece yarısı itibariyle başladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelde yayınlayarak İstanbul , Ankara ve İzmir 'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirdi.  Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren genelgeye göre, taksiler artık  bir gece tek plaka, bir gece çift plaka olarak trafiğe çıkabilecek.

KARARA UYMAYA BAŞLADILAR

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul'da taksi sürücüleri bakanlığın genelgesine uymaya başladı. Bir çok noktada taksilerin tek plaka olarak trafiğe çıktığı görüldü.  Özellikle Fatih, Vatan ve Millet Caddeleri ile Aksaray ve Cevizlibağ'da taksi sürücülerinin yasağa uyduğu görüldü.

"VİRÜSTEN KORUNMUŞ OLURUZ"

Alınan plaka kısıtlaması kararını değerlendiren taksici Ayhan Şaşmaz, "Uygulama hem iyi bir uygulama hem de bu aralar işlerimiz çok düşük. Ekonomik olarak da bizlere  katkı sağlayacak. Virüs  sayısı artıkça insanlar korkuyor, müşteri sayısı düşüyor. Bu şekilde inşallah bir faydası olur" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksilerden detaylar

-Taksilerin plakalarının görünmesi

-Trafikten detaylar

-Taksici Ayhan Şaşmaz ile rop

-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, İzmir, Güncel

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