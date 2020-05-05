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Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulamasının gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurmuştu.

Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
İçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulamasının gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurmuştu. Duyuru sonrası ise 00.00'dan sonra uygulanan tek çift plaka uygulaması son buldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması sonucu ticari taksilere korona virüs önlemi alınmıştı. Normalleşmenin ilk adımlarıyla beraber Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki kayıtlı ticari taksilerin son hanelerine göre trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın sona erdiğini açıklamıştı. Açıklama sonrası ise saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kısıtlama son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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