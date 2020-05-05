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TAKSİLERİN TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASI SONA ERDİ

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında taksilerin tek-çift plaka uygulamasına son erdirildi.

05.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:28
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında taksilerin tek-çift plaka uygulamasına son erdirildi. Tüm taksiler 4 Mayıs 00.00 itibarıyla trafiğe çıkmaya başlarken bazı taksiciler bütün taksilerin trafiğe çıkmasından memnun olmadıklarını dile getirdi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında taksiler plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkıyordu. Normalleşme sürecinde ilk olarak bu uygulama sona erdirildi. 4 Mayıs 00.00 itibarıyla kısıtlamanın kaldırılmasını ardından tüm taksiler trafiğe çıkmaya başladı.
"5 İŞ ALIYORDUK ŞİMDİ 3 İŞE DÜŞECEK"
Taksiciler ise iş yoğunluğunun az olması sebebiyle uygulamanın kaldırılmasından memnun olmadıklarını dile getirdi. Taksici Adil Yeterli, "Tekken zaten çok iş yoktu. Günde 5 iş alıyorduk şimdi 3 işe düşecek. Ramazan olması sebebiyle insanlar iftara 1 saat kala evine gidiyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Arabaların hepsi bekliyor. Bunların çoğu da yevmiye verecek. Kimsede para da yok. Taksiye binip nereye gidecek. 6 iş varken 3 iş olacak şimdi" dedi.
Bir başka taksici Burhan Genç ise, "Her yer kapalı olduğu için taksiler de boşta. Tek çift plaka uygulaması iyiydi en azından araçların yarısı yoktu iş oluyordu. Şu anda hiç yolcu yok. Daha siftah yapmadık" diye konuştu. TAKSİLERİN TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASI SONA ERDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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