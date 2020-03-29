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Taksilerin trafiğe çıkışına sınırlama getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere yeni bir genelge gönderdi.

29.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:53
Taksilerin trafiğe çıkışına sınırlama getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere yeni bir genelge gönderdi. Bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul , Ankara ve İzmir 'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen ticari taksilerle ilgili genelgeye göre; bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Pazartesi günü saat 00.01'den saat 23.59'a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde de konu valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.Genelgede, söz konusu kararlar kapsamında, valiler  ve kaymakamlar tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, belediyeler ve ilgili meslek odalarını bilgilendirerek konunun koordine edilmesi, tedbirlerin planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel

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