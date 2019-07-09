09.07.2019 12:22
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TAKSİLİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON

Haber-Kamera Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN - İstanbul DHAİstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA
İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.
Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. TAKSİLİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON
Kaynak: DHA
İstanbul, Mersin, Güncel

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