Taksim AKM'de son durum havadan görüntülendi
Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum drone ile havadan görüntülendi.
10.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:24
Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum drone ile havadan görüntülendi. Sahnesi görünen AKM'de çalışmaların hızla ilerlediği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Eski AKM binasının yıkılmasının tamamlanmasının ardından 10 Şubat'ta yeni AKM binasının temeli atıldı. İnşaatının 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken havadan çekilen görüntülerde sahnenin ortaya çıktığı ve çalışmaların hızla ilerlediği görüldü.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor. - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Eski AKM binasının yıkılmasının tamamlanmasının ardından 10 Şubat'ta yeni AKM binasının temeli atıldı. İnşaatının 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken havadan çekilen görüntülerde sahnenin ortaya çıktığı ve çalışmaların hızla ilerlediği görüldü.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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