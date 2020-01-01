TAKSİM ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Yılbaşı kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı.

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı. Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollarda oluşan trafik dikkat çekti. Alınan tedbirler kapsamında Gezi Parkı girişi ve Taksim Meydanı'nda konuşlandırılan bazı itfaiye ve polis araçları da bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gezi parkından çıkan itfaiye araçları

-Meydana ilerlemeye çalışan araçlar

-Oluşan trafik yoğunluğu

-İstiklal Caddesi'nden görüntü

-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Genel ve detay görüntüler